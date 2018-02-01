Геннадий Гатилов освобожден от должности замминистра иностранных дел России

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин назначил Геннадия Гатилова постпредом РФ при ООН в Женеве вместо Алексея Бородавкина. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Гатилова Геннадия Михайловича постоянным представителем РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, Швейцарская Конфедерация, и постоянным представителем РФ при Конференции по разоружению в Женеве, Швейцарская Конфедерация, по совместительству", — говорится в тексте указа.

Другим указом Путин освободил от этой должности Бородавкина.

Кроме того, президент России подписал указ, освобождающий Гатилова от должности заместителя министра .