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Генконсульство РФ в Анталье приостановило прием граждан на неопределенный срок

Генконсульство РФ в Анталье приостановило прием граждан на неопределенный срок Генконсульство России в турецкой Анталье приостановило с понедельника прием граждан на неопределенный срок в связи с техническими работами.
В регионе
8 июля 2024 г. 12:44
Генконсульство РФ в Анталье приостановило прием граждан на неопределенный срок

Генконсульство России в турецкой Анталье приостановило с понедельника прием граждан на неопределенный срок в связи с техническими работами.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила дипмиссия.

"Генеральное консульство России в Анталье сообщает, что в связи с проведением технических работ прием граждан, в том числе по вопросу выдачи паспортов, с понедельника 8 июля временно приостановлен", - сказано в сообщении.

Отмечается, что российские граждане могут обращаться в посольство в Анкаре, а также в генконсульства в Стамбуле и Трабзоне.

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