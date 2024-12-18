Генконсульство Армении в Алеппо возобновляет работу

Генеральное консульство Армении в сирийском городе Алеппо возобновит работу с 19 декабря.

Генеральное консульство Армении в сирийском городе Алеппо возобновит работу с 19 декабря.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Армении в Telegram-канале.

Отметим, что в конце ноября пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что генконсул республики в Алеппо продолжит работу в столице Сирии Дамаске. 8 декабря пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства проинформировала, что посольство Армении в Сирии временно продолжит работу из Бейрута, но уже 16 декабря в МИД республики сообщили о возобновлении работы своего диппредставительства в Сирии.