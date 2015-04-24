Генконсульство Турции в Лос-Анджелесе получило угрозы

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В день годовщины событий 1915 года, отмечающийся 24 апреля, в связи с растущей угрозой при входе и выходе в Генеральное консульство Турции в Лос-Анджелесе введены необходимые ограничения. Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, в заявлении генконсульства отмечается, что из-за ложных утверждений и обвинений некоторых СМИ, опубликованных на прошлой неделе, возросли угрозы в адрес консульства. И в связи с этим, диппредставительство будет обслуживать только некоторых граждан и тех посетителей, которым были назначены встречи.

"Группа членов Федерации армянской молодежи, которая в последнее время посещала консульство, делая снимки сотрудников и публикуя их у себя на странице в "Фейсбук", ставила работников консульства в неловкое положение", - отмечается в сообщении.

Тем временем, в городе Лос-Анджелесе с плотным проживанием армянского населения, армянская диаспора, которая усилила деятельность по случаю 100-летия событий 1915 года, 24 апреля планируется проведение шествия из района Литл Армения до здания Генерального консульства Турции.