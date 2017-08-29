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    Генконсульство США в Петербурге облили краской

    Неизвестные, проезжая на автомобиле мимо здания генконсульства, бросили в здание стаканчик с краской и скрылись

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Неизвестные бросили в здание генерального консульства США в Санкт-Петербурге стаканчик с краской.

    Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, неизвестные, проезжая на автомобиле мимо здания генконсульства США, бросили в здание стаканчик с краской, после чего скрылись. Их личности устанавливаются.

    В данный момент по факту происшествия проводится проверка. Автомобиль Mercedes-Benz, в котором находились злоумышленники, принадлежит безработному уроженцу Таджикистана, который проживает рядом с консульством.

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