Генконсульство США в Петербурге облили краской

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Неизвестные бросили в здание генерального консульства США в Санкт-Петербурге стаканчик с краской.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, неизвестные, проезжая на автомобиле мимо здания генконсульства США, бросили в здание стаканчик с краской, после чего скрылись. Их личности устанавливаются.

В данный момент по факту происшествия проводится проверка. Автомобиль Mercedes-Benz, в котором находились злоумышленники, принадлежит безработному уроженцу Таджикистана, который проживает рядом с консульством.