Генконсул Литвы в Казахстане отозван в связи с подозрением в махинациях с визами

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Генеральный консул Литвы в Алматы отозван в связи с информацией о непрозрачной работе с визами, сообщает Report cо ссылкой на Sputnik.

51-летний Рягимантас Яблонскас был отозван с занимаемой должности еще 23 мая, однако до сих пор продолжал находиться в Алматы. Причиной отзыва генконсула стало то, что в министерстве иностранных дел Литвы стало известно о непрозрачной работе генконсула при выдаче виз. Было проведено внутреннее расследование, в результате чего дипломат был отозван.

Пресс-атташе также рассказала, что сведения, собранные МИД по Яблонскасу, были переданы Департаменту госбезопасности (ДГБ) для оценки этой информации. При наличии оснований ДГБ проведет дополнительную проверку с целью выяснить, можно ли Яблонскасу продолжать работу в министерстве или знакомиться с секретной информацией.