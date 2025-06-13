Генеральный секретариат ОИС выступил с заявлением по поводу нападений Израиля на Иран

20:15 Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) выступил с заявлением по поводу нападений Израиля на Иран.

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) распространил заявление по поводу нападений Израиля на Иран.

Как сообщает Report , заявление опубликовано на сайте организации.

"Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) резко осуждает нападения Израиля на Исламскую Республику Иран, грубо нарушающие суверенитет и безопасность страны, международное право и нормы. Генеральный секретариат призвал международное сообщество и Совет Безопасности взять на себя ответственность в связи с этой агрессией, которая создает угрозу безопасности, миру и стабильности во всем регионе, и действовать оперативно и решительно для ее предотвращения", - говорится в заявлении.