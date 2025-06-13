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Генеральный секретариат ОИС выступил с заявлением по поводу нападений Израиля на Иран

Генеральный секретариат ОИС выступил с заявлением по поводу нападений Израиля на Иран 20:15 Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) выступил с заявлением по поводу нападений Израиля на Иран.
В регионе
13 июня 2025 г. 21:15
Генеральный секретариат ОИС выступил с заявлением по поводу нападений Израиля на Иран

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) распространил заявление по поводу нападений Израиля на Иран.

Как сообщает Report, заявление опубликовано на сайте организации.

"Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) резко осуждает нападения Израиля на Исламскую Республику Иран, грубо нарушающие суверенитет и безопасность страны, международное право и нормы. Генеральный секретариат призвал международное сообщество и Совет Безопасности взять на себя ответственность в связи с этой агрессией, которая создает угрозу безопасности, миру и стабильности во всем регионе, и действовать оперативно и решительно для ее предотвращения", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İƏT Baş Katibliyi İsrailin İrana hücumlarına dair bəyanat yayıb

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