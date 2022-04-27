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Генерал СБУ предрек перелом в войне России против Украины

Генерал СБУ предрек перелом в войне России против Украины В войне России против Украины вскоре может наступить перелом благодаря поставкам современного западного вооружения.
В регионе
27 апреля 2022 г. 09:53
Генерал СБУ предрек перелом в войне России против Украины

В войне России против Украины вскоре может наступить перелом благодаря поставкам современного западного вооружения.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил генерал-майор запаса СБУ, экс-замглавы спецслужбы Виктор Ягун.

По его словам, этому будет способствовать современное вооружение, поставляемом Западом. В частности, авиация и средства ПВО.

"Также речь идет и о достаточно высокотехнологичных поставках, которые являются дронами-убийцами, и они гораздо более эффективно будут работать по тем целям, по которым мы можем стрелять. Это как раз тяжелая артиллерия, которая может переломить ситуацию в этой войне", - пояснил он.

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Версия на английском языке Ukrainian general: Turning point may occur in Russia's war
Версия на азербайджанском языке Ukraynalı general: “Müharibənin gedişatında dönüş nöqtəsi yarana bilər”

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