Генерал СБУ предрек перелом в войне России против Украины

В войне России против Украины вскоре может наступить перелом благодаря поставкам современного западного вооружения.

В войне России против Украины вскоре может наступить перелом благодаря поставкам современного западного вооружения.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил генерал-майор запаса СБУ, экс-замглавы спецслужбы Виктор Ягун.

По его словам, этому будет способствовать современное вооружение, поставляемом Западом. В частности, авиация и средства ПВО.

"Также речь идет и о достаточно высокотехнологичных поставках, которые являются дронами-убийцами, и они гораздо более эффективно будут работать по тем целям, по которым мы можем стрелять. Это как раз тяжелая артиллерия, которая может переломить ситуацию в этой войне", - пояснил он.