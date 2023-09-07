Генерал, ответственный за ПВО Москвы, арестован по обвинению во взяточничестве

Московский гарнизонный военный суд арестовал по обвинению во взяточничестве генерал-майора Константина Огиенко.

Московский гарнизонный военный суд арестовал по обвинению во взяточничестве генерал-майора Константина Огиенко.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "Коммерсантъ".

Согласно информации, генерал до недавнего времени командовал 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, которая выполняет задачи по защите российской столицы от ударов самолетов, крылатых ракет, боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет потенциального противника.

По версии следствия, Огиенко получил взятку за выделение земель оборонного назначения гражданской организации "Надежда". Как говорится в материалах, ее руководитель (имени женщины не приводится - ред.) собрала деньги с ряда организаций и граждан, пообещав им земельные участки в ближнем Подмосковье. Затем она через посредника передала 500 тыс. руб. командующему 4-й дивизией ПВО генерал-майору Дмитрию Беляцкому, который действовал по поручению Огиенко.

Издание отмечает, что эта сумма — часть из 30 млн руб., за которую военные пообещали выделить земли под застройку, в том числе в Долгопрудном и Лобне.

Уголовное дело заведено по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере и ч. 6 ст. 290 УК (взятка в особо крупном размере). Расследование начало военное следственное управление СК по Москве, затем его передали в Главное военное следственное управление.

Беляцкий частично признал вину и попросил заключить с ним досудебное соглашение о сотрудничестве. Он находится под домашним арестом, пишет газета. Огиенко свою причастность к делу отрицает.