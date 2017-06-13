Генеральный штаб Вооруженных сил Турции: Установлено, что РПК обеспечивается также оружием из Ирана

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ "Террористическая группировка РПК, помимо Сирии и Ирака, также обеспечивается оружием из Ирана".

Как сообщает Report со ссылкой на NTV, об этом сказано в отчете Генерального штаба Вооруженных сил Турции, связанном с проведением операции против группировки РПК за последние 6 месяцев.

В результате антитеррористической операции с 1 января по 12 июня в этом году в Турции уничтожен 431 террорист, 16 получили ранения, 82 человека были задержаны. Согласно отчету, за пределами страны были уничтожены 406 террористов, 46 были задержаны с ранениями.

В документе также представлена справка об обеспечении РПК вооружением из-за рубежа: "В этом направлении в районе Гюрпинар турецкой провинции Ван было обнаружено и изъято большое количество оружия и боеприпасов, принадлежащих террористической группировке. Было установлено, что, помимо Сирии и Ирака, РПК обеспечивается также оружием из Ирана".