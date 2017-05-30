 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Генеральный секретарь ОБСЕ сегодня прибудет в Армению

    В ходе визита будет обсуждено нагорно-карабахское урегулирование

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/  Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер прибудет 30 мая в Армению. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Армении. 

    Заньер посетит Ереван по приглашению министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна. 

    В рамках визита запланирована встреча Заньера с президентом Армении Сержем Саргсяном. В тот же день состоятся переговоры генсека ОБСЕ с главой МИД Армении и совместная пресс-конференция. 

    Ожидается, что в ходе визита будут обсуждены вопросы сотрудничества ОБСЕ и Армении, а также нагорно-карабахское урегулирование.

    Напомним, в августе офис ОБСЕ прекратит работу в Армении. Офис  действовал в Ереване с 2000 года.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi