Генеральный секретарь ОБСЕ сегодня прибудет в Армению

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер прибудет 30 мая в Армению. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Армении.

Заньер посетит Ереван по приглашению министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна.

В рамках визита запланирована встреча Заньера с президентом Армении Сержем Саргсяном. В тот же день состоятся переговоры генсека ОБСЕ с главой МИД Армении и совместная пресс-конференция.

Ожидается, что в ходе визита будут обсуждены вопросы сотрудничества ОБСЕ и Армении, а также нагорно-карабахское урегулирование.

Напомним, в августе офис ОБСЕ прекратит работу в Армении. Офис действовал в Ереване с 2000 года.