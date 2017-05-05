Генеральный прокурор Туркменистана уволен за коррупцию в правоохранительных ведомствах

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, о фактах коррупции в правоохранительных органах страны и снял с должности генерального прокурора Аманмырата Халлыева. Как сообщает Report со ссылкой на СA-NEWS, об этом заявила пресс-служба главы государства.

"Сегодня мы рассматриваем весьма неприятный для всех нас вопрос о случаях взяточничества и коррупции среди сотрудников правоохранительных органов, служебный долг которых – вести борьбу против любых противоправных действий, посягательств на народные ценности", - отметил президент, обращаясь к членам Государственного Совета безопасности.

Обращаясь к Халлыеву, президент Туркменистана сообщил, что направляет в Меджлис (парламент) предложение дать согласие на его освобождение от должности генерального прокурора. В ходе заседания Меджлис (парламент) постановил дать согласие на освобождение Халлыева от должности.

Бердымухамедов также заявил о своем решении освободить ряд сотрудников прокуратуры и органов внутренних дел от занимаемых ими должностей за совершение проступка, не совместимого с высоким званием работников правоохранительных структур. Поручив председателю Верховного суда Бегенчу Чарыеву основательно рассмотреть их дела, глава государства особо подчеркнул, что в стране не должны допускаться коррупция и взяточничество и ещё раз предупредил собравшихся о строгом пресечении подобных незаконных действий со стороны госслужащих, несмотря на занимаемые ими должности.