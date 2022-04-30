Украинский генерал объяснил, почему наступление ВС России на Киев провалилось

Наступление войск Российской Федерации на Киев провалилось, в частности, из-за того, что не были рассредоточены и шли в колоннах

Наступление войск России на Киев провалилось, в частности, из-за того, что оно велось походным маршем. Войска РФ во время наступления не были рассредоточены и шли в колоннах.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал генерал армии в отставке Виталий Радецкий в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое было опубликовано в YouTube.

Он отметил, что еще одной ошибкой ВС России была высадка десанта в Гостомеле.

"Для чего в оперативном искусстве высаживается десант? Для соединения с войсками - где-то впереди что-то должно было быть, и они навстречу идут, понимаете, им. А что в Гостомеле, какие войска были впереди? Практически никаких", - объяснил он.