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Украинский генерал объяснил, почему наступление ВС России на Киев провалилось

Украинский генерал объяснил, почему наступление ВС России на Киев провалилось Наступление войск Российской Федерации на Киев провалилось, в частности, из-за того, что не были рассредоточены и шли в колоннах
В регионе
30 апреля 2022 г. 12:34
Украинский генерал объяснил, почему наступление ВС России на Киев провалилось

Наступление войск России на Киев провалилось, в частности, из-за того, что оно велось походным маршем. Войска РФ во время наступления не были рассредоточены и шли в колоннах.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал генерал армии в отставке Виталий Радецкий в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое было опубликовано в YouTube.

Он отметил, что еще одной ошибкой ВС России была высадка десанта в Гостомеле.

"Для чего в оперативном искусстве высаживается десант? Для соединения с войсками - где-то впереди что-то должно было быть, и они навстречу идут, понимаете, им. А что в Гостомеле, какие войска были впереди? Практически никаких", - объяснил он.

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