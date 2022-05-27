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Генерал армии: Международное оформление российско-азербайджанской границы не завершено

Генерал армии: Международное оформление российско-азербайджанской границы не завершено Международно-правовое оформление границы России с Азербайджаном до сих пор не завершено.
В регионе
27 мая 2022 г. 08:25
Генерал армии: Международное оформление российско-азербайджанской границы не завершено

Международно-правовое оформление границы России с Азербайджаном до сих пор не завершено.

Как передает Report, об этом заявил первый заместитель директора ФСБ России - начальник Пограничной службы, генерал армии Владимир Кулишов.

По его словам, работа по международно-правовому оформлению государственной границы с Украиной, Казахстаном и США не завершена.

Он отметил, что Россия не имеет территориальных претензий ни к одному соседнему государству.

Делимитация государственной границы с Грузией завершена на 91%. Вместе с тем, как заметил Владимир Кулишов, с 2008 года в связи с позицией Грузии в отношении независимости Южной Осетии и Абхазии данная работа была приостановлена.

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Версия на английском языке Army general: Delimitation of Russia-Azerbaijan border still incomplete
Версия на азербайджанском языке Ordu generalı: “Rusiya-Azərbaycan sərhədinin beynəlxalq qeydiyyatı başa çatmayıb"

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