Генерал армии: Международное оформление российско-азербайджанской границы не завершено

Международно-правовое оформление границы России с Азербайджаном до сих пор не завершено.

Международно-правовое оформление границы России с Азербайджаном до сих пор не завершено.

Как передает Report, об этом заявил первый заместитель директора ФСБ России - начальник Пограничной службы, генерал армии Владимир Кулишов.

По его словам, работа по международно-правовому оформлению государственной границы с Украиной, Казахстаном и США не завершена.

Он отметил, что Россия не имеет территориальных претензий ни к одному соседнему государству.

Делимитация государственной границы с Грузией завершена на 91%. Вместе с тем, как заметил Владимир Кулишов, с 2008 года в связи с позицией Грузии в отношении независимости Южной Осетии и Абхазии данная работа была приостановлена.