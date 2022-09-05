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Гендиректора ЮНЕСКО призвали не допустить разрушения квартала Тепебаши в Ереване

Гендиректора ЮНЕСКО призвали не допустить разрушения квартала Тепебаши в Ереване Армения скрывает и уничтожает по крупицам материальное культурное наследие, созданное азербайджанцами на территории Армении
В регионе
5 сентября 2022 г. 11:32
Гендиректора ЮНЕСКО призвали не допустить разрушения квартала Тепебаши в Ереване

Генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле призвали не допустить разрушения наследия азербайджанского народа на территории квартала Тепебаши в столице Армении Ереване.

Как сообщает Report, cоотвествующая петиция размещена на сайте change.org.

"Тепебаши – единственное сохранившееся наследие исторического города Иревана. Уменьшенный до 16 га квартал Тепебаши, исторически принадлежавший азербайджанцам, в настоящее время находится под угрозой полного уничтожения.

Армения скрывает и уничтожает по крупицам материальное культурное наследие, созданное азербайджанцами на территории Армении. Правительство Армении планировало полностью снести остатки Тепебаши и построить в этом районе новомодные жилые дома. Таким образом они намерены уничтожить последние следы азербайджанцев, когда-то проживавших в Иреване.

Тепебаши имеет важное значение не только для азербайджанской культуры, но и для мирового культурного наследия", - отмечается в петиции.

В тексте обращения содержится призыв к ЮНЕСКО помочь предотвратить разрушение Тепебаши, исторически принадлежавшей азербайджанцам, и памятников в этом квартале, и включить их в список охраняемых и защищенных памятников:

"Только так можно спасти исторический квартал Тепебаши от очередного акта вандализма".

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Версия на азербайджанском языке YUNESKO-ya İrəvanın Təpəbaşı məhəlləsinin dağıdılmaması ilə bağlı çağırış edilib
Версия на английском языке UNESCO chief urged to prevent destruction of Tepebashi quarter in Yerevan

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