Гендиректора ЮНЕСКО призвали не допустить разрушения квартала Тепебаши в Ереване

Генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле призвали не допустить разрушения наследия азербайджанского народа на территории квартала Тепебаши в столице Армении Ереване.
Как сообщает Report, cоотвествующая петиция размещена на сайте
"Тепебаши – единственное сохранившееся наследие исторического города Иревана. Уменьшенный до 16 га квартал Тепебаши, исторически принадлежавший азербайджанцам, в настоящее время находится под угрозой полного уничтожения.
Армения скрывает и уничтожает по крупицам материальное культурное наследие, созданное азербайджанцами на территории Армении. Правительство Армении планировало полностью снести остатки Тепебаши и построить в этом районе новомодные жилые дома. Таким образом они намерены уничтожить последние следы азербайджанцев, когда-то проживавших в Иреване.
Тепебаши имеет важное значение не только для азербайджанской культуры, но и для мирового культурного наследия", - отмечается в петиции.
В тексте обращения содержится призыв к ЮНЕСКО помочь предотвратить разрушение Тепебаши, исторически принадлежавшей азербайджанцам, и памятников в этом квартале, и включить их в список охраняемых и защищенных памятников:
"Только так можно спасти исторический квартал Тепебаши от очередного акта вандализма".