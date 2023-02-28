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Гендиректор ВОЗ посетил зону землетрясения в Турции

Гендиректор ВОЗ посетил зону землетрясения в Турции Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова оказать посильную помощь пострадавшим в результате разрушительных землетрясений на юге и юго-востоке Турции.
В регионе
28 февраля 2023 г. 19:31
Гендиректор ВОЗ посетил зону землетрясения в Турции

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова оказать посильную помощь пострадавшим в результате разрушительных землетрясений на юге и юго-востоке Турции.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус в ходе поездки в турецкую провинцию Хатай. Его сопровождал глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

Глава ВОЗ подчеркнул солидарность с турецким народом, выразив соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения.

Он назвал масштабы разрушений "невероятными": "Это одно из самых страшных бедствий в новейшей истории, повлекшее гибель более чем 44 тыс. и ранение свыше 108 тыс. человек", - отметил глава ВОЗ.

Гебреисус добавил, что обсудил с главой Минздрава Турции проблемы и нужды граждан, которые временно живут в палаточных городках в зоне ЧС.

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