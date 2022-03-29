Гендиректор МАГАТЭ прибыл в Украину

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси прибыл в Украину для оказания технической помощи по обеспечению безопасности украинских ядерных объектов.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси прибыл в Украину для оказания технической помощи по обеспечению безопасности украинских ядерных объектов.

Как передает Report, в ходе визита он посетит одну из АЭС на территории Украины.

"Гросси в Украине, чтобы начать оказывать срочную техническую помощь для обеспечения безопасности ядерных объектов страны и помочь предотвратить риск аварии, которая может поставить под угрозу людей и окружающую среду", - сообщили в МАГАТЭ.

Он также проведет переговоры с Агентством техподдержки для обеспечения безопасности ядерных объектов.