Гендиректор МАГАТЭ: Планов относительно закрытия Армянской АЭС нет

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не собирается предпринять шаги по закрытию Армянской АЭС.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не собирается предпринять шаги по закрытию Армянской АЭС.

Как передает Report, об этом заявил "Арменпресс" гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя обращение Турции о принятии мер по закрытию данной АЭС.

"Если возникнет вопрос, связанный с атомной станцией, мы немедленно сообщим об этом правительству и первыми скажем, что есть проблема и необходимо предпринять какие-то действия. Но на данный момент мы уверены, что ее работа может продолжаться", - отметил он.

По его словам, Армения продолжает работать с МАГАТЭ по укреплению безопасности станции. На территории АЭС проведены необходимые ремонтные работы, поэтому срок эксплуатации может быть продлен на несколько лет.

Отметим, что АЭС расположена в 16 км от Турции. Станция была построена в период с 1969 по 1977 год на территории Армянской ССР вблизи города Мецамор. Турецкая сторона неоднократно обращалась к МАГАТЭ с просьбой оказать содействие закрытию АЭС, поскольку она может представлять опасность в связи с истечением срока ее эксплуатации.

В октябре этого года МИД Турции сообщил, что АЭС находится под наблюдением МАГАТЭ.

"МАГАТЭ и Европейский союз определили, что состояние безопасности станции не соответствует современным техническим стандартам. Агентство продолжает работу по устранению недостатков безопасности, связанных со структурными недостатками станции. Сотрудники МАГАТЭ периодически совершают визиты [в страну] и инспекции в Армении, и после каждой миссии по безопасности составляется подробный отчет", - говорилось в заявлении МИД Турции.