Гендиректор МАГАТЭ намерен посетить Киев

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси намерен прибыть в Киев.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси намерен прибыть в Киев.

Как передает Report, об этом заявляет украинская "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" в своем Telegram-канале.

"Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси намерен прибыть в Киев, проинформировал руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин", - говорится в сообщении.

По словам Котина, дата визита еще не определена.

Ранее в МАГАТЭ отметили, что Украина уведомила агентство о потере контроля над Чернобыльской АЭС, которую заняли российские войска, и о переходе под их контроль Запорожской АЭС. Были также зафиксированы обстрелы хранилищ с ядерными отходами в Киеве и под Харьковом, отмечали в МАГАТЭ. Гросси призывал обеспечить безопасность ядерных объектов Украины от боевых действий, чтобы не допустить ядерного заражения местности.