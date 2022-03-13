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Гендиректор МАГАТЭ намерен посетить Киев

Гендиректор МАГАТЭ намерен посетить Киев Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси намерен прибыть в Киев.
В регионе
13 марта 2022 г. 05:23
Гендиректор МАГАТЭ намерен посетить Киев

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси намерен прибыть в Киев.

Как передает Report, об этом заявляет украинская "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" в своем Telegram-канале.

"Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси намерен прибыть в Киев, проинформировал руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин", - говорится в сообщении.

По словам Котина, дата визита еще не определена.

Ранее в МАГАТЭ отметили, что Украина уведомила агентство о потере контроля над Чернобыльской АЭС, которую заняли российские войска, и о переходе под их контроль Запорожской АЭС. Были также зафиксированы обстрелы хранилищ с ядерными отходами в Киеве и под Харьковом, отмечали в МАГАТЭ. Гросси призывал обеспечить безопасность ядерных объектов Украины от боевых действий, чтобы не допустить ядерного заражения местности.

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Версия на азербайджанском языке MAQATE rəhbəri Kiyevə səfər etməyi planlaşdırır

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