Гендиректор МАГАТЭ: Ирану следует избегать превышения лимитов по тяжелой воде

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Ирану следует избегать превышения лимитов по тяжелой воде, чтобы не подрывать доверия к выполнению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано на заседании Совета управляющих агентства.

"С момента начала реализации СВПД объем запасов тяжелой воды в Иране уже второй раз превысил 130 тонн. Иран с тех пор принял меры по подготовке вывоза излишек тяжелой воды из страны под контролем агентства. Как только они будут вывезены, иранские запасы тяжелой воды не будут превышать 130 тонн", - сказал Ю.Амано.

Он подчеркнул необходимость того, чтобы Иран избегал подобных ситуаций в будущем. "Важно избегать подобных ситуаций в будущем с целью поддержания международного доверия к реализации СВПД, что представляется выгодным для ядерных проверок в Иране", - отметил гендиректор МАГАТЭ.

В рамках начавшейся 16 января реализации ядерной сделки Иран обязан продавать излишки имеющейся у него тяжелой воды на международном рынке. Согласно СВПД, "потребности Ирана в тяжелой воде оценены в объеме 130 тонн до ввода в эксплуатацию модернизированного исследовательского реактора в Араке и 90 тонн - после ввода в эксплуатацию, включая количество, содержащееся в реакторе".