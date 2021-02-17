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Гендиректор МАГАТЭ 20 февраля отправится в Иран обсудить вопрос инспекций

Гендиректор МАГАТЭ 20 февраля отправится в Иран обсудить вопрос инспекций Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправится 20 февраля в Тегеран
В регионе
17 февраля 2021 г. 18:40
Гендиректор МАГАТЭ 20 февраля отправится в Иран обсудить вопрос инспекций

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправится 20 февраля в Тегеран, чтобы обсудить развитие дальнейшего сотрудничества с Организацией по атомной энергии Ирана в свете развития ситуации относительно инспекционной деятельности на ядерных объектах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.

"Генеральный директор МАГАТЭ отправляется в Тегеран в субботу с целью технических переговоров с Организацией по атомной энергии [Ирана] о том, как продолжить сотрудничество в свете нового развития ситуации. Как уже было объявлено, статья 6 нового закона вступит в силу с 23 февраля", - написал постпред в Twitter.

По информации иранского агентства Tasnim, "визит осуществляется по запросу генерального директора МАГАТЭ".

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