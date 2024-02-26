Гендиректор клиники "Вивамеди": Саакашвили не был отравлен

Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не был отправлен, что доказано рядом клинических исследований.

Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не был отправлен, что доказано рядом клинических исследований.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявила Нино Надирадзе, генеральный директор клиники "Вивамеди", в которой Саакашвили проходит лечение.

"Мы категорически отрицаем факт отравления и подтверждаем это рядом клинических и лабораторных исследований. Никакого отравления не было, никто этого не может подтвердить, даже приглашенные ими эксперты, наша немецкая школа тоже это отрицает. Мы не будем ввязываться в политические игры", - сказала Надирадзе в эфире телекомпании "Имеди".

По ее словам, Саакашвили никто не лечил от отравления, поэтому в случае, если допустить, что отравление все-таки было, то пациент бы не смог самоизлечиться.

"Мы не лечили отравление. Самоисцеление в это время не происходит. Существуют совершенно разные клинические, визуальные, лабораторные, инструментальные проявления при отравлении тем или иным веществом", – отметила она.

Германская лаборатория "Лимбах" в апреле 2023 года опровергла версию отравления тяжелыми металлами экс-президента. Об этом заявляли в том числе американские врачи, которых сторона защиты пригласила в качестве экспертов, чтобы убедить суд в необходимости освобождения Саакашвили по состоянию здоровья.

Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.

В начале февраля этого года Саакашвили заявил о том, что намерен активно участвовать в предвыборной кампании учрежденной им партии "Единое национально движение" (ЕНД).