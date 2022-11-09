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Генассамблея ООН рассмотрит вопрос возмещения ущерба Украине

Генассамблея ООН рассмотрит вопрос возмещения ущерба Украине Генеральная Ассамблея ООН 14 ноября соберется на специальную сессию, где рассмотрит проект резолюции о создании механизма выдачи Украине компенсации для возмещения ущерба, нанесенного Россией в результате полномасштабной войны.
В регионе
9 ноября 2022 г. 09:30
Генассамблея ООН рассмотрит вопрос возмещения ущерба Украине

Генеральная Ассамблея ООН 14 ноября соберется на специальную сессию, где рассмотрит проект резолюции о создании механизма выдачи Украине компенсации для возмещения ущерба, нанесенного Россией в результате полномасштабной войны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом объявила пресс-секретарь председателя Генассамблеи Паулина Кубяк.

По ее словам, украинская делегация в ООН направила заявку о проведении специальной сессии для обсуждения резолюции "Содействие правовой защите и репарациям Украине".

Документ содержит признание странами-членами ООН необходимости создания компенсационного механизма для возмещения ущерба, нанесенного Украине Россией, и рекомендации государствам по созданию реестра таких убытков.

Согласно резолюции, РФ призывают прекратить боевые действия в Украине и вывести свои войска с украинских территорий.

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Версия на английском языке UN General Assembly to consider issue of compensations for Russia's damage to Ukraine

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