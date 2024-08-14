Генассамблея ООН приняла инициированную Узбекистаном резолюцию

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) единогласно приняла инициированную Узбекистаном резолюцию о содействии устойчивому лесопользованию, включая облесение и лесовосстановление, на деградированных землях, в том числе в засушливых райо

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) единогласно приняла инициированную Узбекистаном резолюцию о содействии устойчивому лесопользованию, включая облесение и лесовосстановление, на деградированных землях, в том числе в засушливых районах, для эффективного решения экологических проблем.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

По ее данным, в основе документа лежит концепция реализуемой в Узбекистане по инициативе президента Шавката Мирзиёева общенациональной программы "Яшил макон" ("Зеленая среда" - ред.), нацеленной на сохранение и восстановление биоразнообразия посредством озеленения городских и сельских территорий.

"В документе нашли отражение ключевые предложения главы нашего государства по эффективному противостоянию изменению климата и борьбе с деградацией земель, озвученные в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи и 28-й Климатической конференции ООН", - говорится в сообщении.

Соавторами резолюции выступили более 100 стран-членов, в том числе Азербайджан.