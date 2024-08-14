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Генассамблея ООН приняла инициированную Узбекистаном резолюцию

Генассамблея ООН приняла инициированную Узбекистаном резолюцию Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) единогласно приняла инициированную Узбекистаном резолюцию о содействии устойчивому лесопользованию, включая облесение и лесовосстановление, на деградированных землях, в том числе в засушливых райо
В регионе
14 августа 2024 г. 08:57
Генассамблея ООН приняла инициированную Узбекистаном резолюцию

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) единогласно приняла инициированную Узбекистаном резолюцию о содействии устойчивому лесопользованию, включая облесение и лесовосстановление, на деградированных землях, в том числе в засушливых районах, для эффективного решения экологических проблем.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

По ее данным, в основе документа лежит концепция реализуемой в Узбекистане по инициативе президента Шавката Мирзиёева общенациональной программы "Яшил макон" ("Зеленая среда" - ред.), нацеленной на сохранение и восстановление биоразнообразия посредством озеленения городских и сельских территорий.

"В документе нашли отражение ключевые предложения главы нашего государства по эффективному противостоянию изменению климата и борьбе с деградацией земель, озвученные в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи и 28-й Климатической конференции ООН", - говорится в сообщении.

Соавторами резолюции выступили более 100 стран-членов, в том числе Азербайджан.

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Версия на английском языке UN General Assembly adopts resolution initiated by Uzbekistan

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