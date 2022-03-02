Генассамблея ООН поддержала резолюцию насчет вторжения России в Украину

Генеральная Ассамблея ООН в рамках специальной сессии приняла в среду резолюцию с осуждением операции России на Украине.

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала резолюцию "Агрессия против Украины", в которой высказывается призыв к Российской Федерации прекратить боевые действия против Украины и вывести все российские войска с украинских территорий, в том числе из Крыма и Донбасса.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, соответствующая резолюция была поддержана во время чрезвычайной специальной сессии Генасабмлеи ООН в Нью-Йорке.

В частности, "за" резолюцию проголосовало 141 страна-член ООН, "против" - 5, и "воздержались" - 35.

В тексте резолюции отмечается, что Россия совершила агрессию против Украины.

Также высказывается требование к России прекратить огонь и вывести российские войска с территории Украины в ее международно признанных границах, то есть включительно с Крымом и Донбассом.

Напомним, 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы, уничтожены военные объекты.

Позже украинский лидер Владимир Зеленский обратился к землякам и объявил о введении военного положения.

После этого российские войска атаковали жилые дома. В частности, были обстреляны Киев, Чернигов, Харьков, Ирпень, Бучу, Ворзель, были ожесточенные бои в Гостомеле и Василькове.

По данным ГСЧС, в результате бомбардировок погибли более 2 тысяч гражданских украинцев.