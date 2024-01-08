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Где жители Киева укрываются от авиаударов?

Где жители Киева укрываются от авиаударов? Интенсивные ракетные обстрелы и атаки российских беспилотников, которым подвергается ряд украинских городов, включая столицу Киев, привели к увеличению жертв среди мирного населения. Подобная ситуация актуализировала вопрос использования убежищ.
В регионе
8 января 2024 г. 13:56
Где жители Киева укрываются от авиаударов?

Интенсивные ракетные обстрелы и атаки российских беспилотников, которым подвергается ряд украинских городов, включая столицу Киев, привели к увеличению жертв среди мирного населения. Подобная ситуация актуализировала вопрос использования убежищ.

Восточноевропейское бюро Report провело опрос среди жителей Киева касательно ситуации с убежищами.

Жительница Киева Анастасия Попрежай считает, что их количество следует увеличить: "Я родом из Днепропетровска. В жилых зданиях убежищ достаточно, чего не скажешь про территории школ и детских садов. И находится там во время воздушных атак представляет еще большую опасность. Необходимо больше уделять внимание местам, где есть дети".

Житель столицы Николай Блохин также отмечает, что в городе недостаточно убежищ: "Во время сигнала воздушной тревоги люди укрываются где попало, даже в подвалах".

Однако, по словам жительницы Киева Лилии Парсук, люди мало пользуются убежищами, поэтому мест еще достаточно: "Возможно, если бы все бежали в укрытия, мест бы не хватало. В любом случае, стоит увеличить их количество".

Временно проживающий в Киеве житель Херсона Андрей Ковалев утверждает, что в его родном городе также не хватает укрытий: "Каждый день город обстреливается ракетами и минометами, люди ищут, где укрыться. В Киеве такая же ситуация. Люди чаще прячутся от авиаударов в метро".

Жительница столицы Екатерина Годунова жалуется на нехватку убежищ в Сумской области, где она родилась, в то время как в Киеве достаточно мест для укрытия.

Пресс-секретарь Киевской военной администрации Михаил Шаманов прокомментировал Report ситуацию с убежищами в столице:

"Убежища включены в список фонда охраняемых зданий Киева. Их расположение можно найти на карте. Сюда входят как самые простые укрытия, так и бомбоубежища со сложной конструкцией. К простым укрытиям относятся подземные переходы и автостоянки. А современные убежища снабжены запасами продовольствия, водой и пр. В Киеве их насчитывается до 5 тыс. Работа в данном направлении ведется постоянно. В районах Киева действуют комиссии по контролю за убежищами, поскольку при их использовании что-то может выйти из строя. Стоит учесть, что большинство убежищ расположено в зданиях 1960-1970-х гг. В некоторых из них заменены старые трубы, проведены ремонтные работы. Мы незамедлительно реагируем на обращения граждан".

Шаманов добавил, что школы, библиотеки, больницы и детские сады не считаются убежищами, но люди могут прийти в эти места, чтоб согреться, получить доступ к мобильной связи и т.д.

"Если у кого-то дома нет электричества, газа и воды, он может оставаться в этих местах, получить необходимые продукты питания. В настоящее время в Киеве насчитывается около 1000 таких объектов. Их местоположение можно найти через наше мобильное приложение. Более того, в приложении имеется информация о графике их работы. Во время сильных холодов эти места будут работать без перерыва", - резюмировал он.

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Версия на английском языке ФотоWhere do residents of Kyiv take shelter from airstrikes?
Версия на азербайджанском языке ФотоKiyev sakinləri hava hücumlarından qorunmaq üçün hara sığınırlar? - REPORTAJ

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