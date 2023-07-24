ГБР Украины задержал бывшего одесского военкома по делу о незаконном обогащении

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании в Киеве экс-руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и соцподдержки (аналог военного комиссариата) Евгения Борисова.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании в Киеве экс-руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и соцподдержки (аналог военного комиссариата) Евгения Борисова.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Отметим, что в субботу Борисову объявили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и в умышленном уклонении от несения службы. Он пытался скрыться от следствия, при этом использовал элементы конспирации - менял номера телефонов, автомобилей и т.д., местоположение.

Сообщается, что активные поиски продолжались два дня и, в конце концов, в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий бывшего военкома обнаружили и задержали в Киеве.

Борисов был назначен военным комиссаром Одесской области в июле 2019 года. Помимо незаконного обогащения его обвинили в неявке на службу и уклонении от военной службы. По версии следствия, в период действия военного положения члены семьи обвиняемого по его поручению приобрели машины премиум-класса и недвижимое имущество в Испании на сумму более 151 млн грн (около 4,1 млн долларов).