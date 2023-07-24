О нас

ГБР Украины задержал бывшего одесского военкома по делу о незаконном обогащении

ГБР Украины задержал бывшего одесского военкома по делу о незаконном обогащении Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании в Киеве экс-руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и соцподдержки (аналог военного комиссариата) Евгения Борисова.
В регионе
24 июля 2023 г. 12:34
ГБР Украины задержал бывшего одесского военкома по делу о незаконном обогащении

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании в Киеве экс-руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и соцподдержки (аналог военного комиссариата) Евгения Борисова.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Отметим, что в субботу Борисову объявили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и в умышленном уклонении от несения службы. Он пытался скрыться от следствия, при этом использовал элементы конспирации - менял номера телефонов, автомобилей и т.д., местоположение.

Сообщается, что активные поиски продолжались два дня и, в конце концов, в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий бывшего военкома обнаружили и задержали в Киеве.

Борисов был назначен военным комиссаром Одесской области в июле 2019 года. Помимо незаконного обогащения его обвинили в неявке на службу и уклонении от военной службы. По версии следствия, в период действия военного положения члены семьи обвиняемого по его поручению приобрели машины премиум-класса и недвижимое имущество в Испании на сумму более 151 млн грн (около 4,1 млн долларов).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
18 июля 2023 г. 08:07
На юго-востоке Ирана более 250 человек пострадали от песчаной бури
На юго-востоке Ирана более 250 человек пострадали от песчаной бури
18 июля 2023 г. 19:10
В Беларусь въехала шестая колонна ЧВК Вагнер из 120 единиц техники
В Беларусь въехала шестая колонна ЧВК "Вагнер" из 120 единиц техники
19 июля 2023 г. 05:07
Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана
ВидеоПротестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана
20 июля 2023 г. 04:51
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
20 июля 2023 г. 19:01
Предотвращен незаконный оборот 46 кг наркотиков, ввезенных из Ирана
Предотвращен незаконный оборот 46 кг наркотиков, ввезенных из Ирана
21 июля 2023 г. 09:46
Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза
Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза
21 июля 2023 г. 12:50
Сборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
ФотоСборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
21 июля 2023 г. 19:57
Сегодня еще несколько семей отправились в Лачын
ФотоСегодня еще несколько семей отправились в Лачын
22 июля 2023 г. 07:36
В Баку проходит очередной общегородской субботник
ФотоВ Баку проходит очередной общегородской субботник
22 июля 2023 г. 13:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi