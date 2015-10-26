​"Газпром" обсудил с Грузией возможный транзит газа через эту страну

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил с вице-премьером и министром энергетики и природных ресурсов Грузии Кахабером Каладзе возможный транзит газа через Грузию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе российской компании. Встреча прошла в Милане.

"На встрече было продолжено рассмотрение вопросов транзита российского газа по территории Грузии и его коммерческих поставок", - говорится в сообщении.

В 2014 году "Газпром" поставил в Грузию 0,3 млрд кубометров газа.

8 октября в рамках круглого стола "Электроэнергетика Грузии" министр энергетики и природных ресурсов Грузии Кахабер Каладзе заявил, что Грузия хотела бы закупать больше российского газа по конкурентным ценам. Он также отметил, что в настоящий момент основным поставщиком газа для страны является Азербайджан.