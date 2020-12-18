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"Газпром" обсудил с Арменией условия поставок газа

"Газпром" обсудил с Арменией условия поставок газа Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер Армении Мгер Григорян обсудили условия поставок газа в 2021 году.
В регионе
18 декабря 2020 г. 08:23
Газпром обсудил с Арменией условия поставок газа

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер Армении Мгер Григорян обсудили условия поставок газа в 2021 году.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении газового холдинга.

"Стороны обсудили итоги работы по поставкам газа в Армению в 2020 году и условия поставок в 2021 году", - отмечается в сообщении.

"Газпром" - единственный поставщик газа потребителям Армении.

С 1 января 2019 года цена на российский газ для Армении выросла со 150 до 165 долларов США за 1 тыс. кубометров.

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Версия на азербайджанском языке “Qazprom” və Ermənistan gələn ildə qaz tədarükü şərtlərini müzakirə edib

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