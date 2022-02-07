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"Газпром" нарастил транзит газа через Украину

"Газпром" нарастил транзит газа через Украину Российский "Газпром" вновь наращивает транзит газа через украинскую газотранспортную систему, при этом мощности магистрального газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными компанией.
В регионе
7 февраля 2022 г. 10:59
Газпром нарастил транзит газа через Украину

Российский "Газпром" вновь наращивает транзит газа через украинскую газотранспортную систему, при этом мощности магистрального газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными компанией.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform.

Транзит российского газа через украинскую территорию снизился почти вдвое с начала года. При этом с конца января "Газпром" увеличил прокачку, а 1 февраля она была близка к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" перед Украиной, составив 106,7 млн кубометров. Однако затем показатель вновь несколько уменьшился и колебался в диапазоне 80-90 млн кубов.

В понедельник транзит газа РФ через Украину может вновь вырасти. Текущая заявка на прокачку составляет 107,8 млн кубометров, тогда как максимальные контрактные обязательства "Газпрома" равны примерно 109 млн. По сравнению со средним объемом прокачки на прошлой неделе показатель может вырасти на 24%.

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Версия на английском языке Russia’s Gazprom increases gas transit through Ukraine
Версия на азербайджанском языке "Qazprom" Ukrayna ərazisindən qaz nəqlinin həcmini artırır

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