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Газовый фонтан на западе Казахстана не могут потушить 6 дней

Газовый фонтан на западе Казахстана не могут потушить 6 дней Шестые сутки пытаются потушить пожар на газовом месторождении "Каратурун Южный" в Мангистауской области Казахстана, где огненный фонтан не позволяет приблизиться технике.
В регионе
14 июня 2023 г. 11:05
Газовый фонтан на западе Казахстана не могут потушить 6 дней

Шестые сутки пытаются потушить пожар на газовом месторождении "Каратурун Южный" в Мангистауской области Казахстана, где огненный фонтан не позволяет приблизиться технике.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

На экстренном совещании у главы региона Нурлана Ногаева с участием вице-министра энергетики Асхата Хасенова, представителей "КазМунайГаза" и его дочерних организаций, а также "Бузачи нефти", МЧС, ДЧС, аварийно-спасательной службы "Ак Берен" предлагались различные варианты ликвидации аварии.

"Необходимо определить объем и давление запаса газа, поступающего в скважину, и оперативно разработать план мероприятий для ликвидации пожара на месторождении", - заявил Ногаев, потребовав не затягивать сроки.

Подразделения мангистауского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" и противопожарной службы находятся на стадии полной готовности к ликвидации пожара на месте аварии, отметили на совещании.

Однако из-за продолжительного извержения газоводяной смеси из устья скважины и образования кратера диаметром около 15 метров и глубиной от 2 до 3 метров не удается применить специальное противопожарное оборудование, добавили на совещании.

По данным ДЧС Мангистауской области, на место пожара направлены 33 единицы техники и 89 человек личного состава, укомплектованные сводным отрядом противопожарной службы и вспомогательной техникой, а также спецтехника для тушения пламени.

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