О нас

Газопровод Турция-Иран остановят на профилактические работы

Газопровод Турция-Иран остановят на профилактические работы Прокачка газа по трубопроводу Иран-Турция будет приостановлена со 2 по 9 октября в связи с проведением плановых работ по техническому обслуживанию и ремонту.
В регионе
1 октября 2022 г. 14:46
Газопровод Турция-Иран остановят на профилактические работы

Прокачка газа по трубопроводу Иран-Турция будет приостановлена со 2 по 9 октября в связи с проведением плановых работ по техническому обслуживанию и ремонту.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает турецкая госкомпании Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ).

В компании отметили, что возникшая ситуация не повлияет на баланс спроса и предложений.

"В связи с проведением плановых работ на газопроводе газ не будет поставляться в транспортную сеть Турции из точки входа в Гюрбулак в течение 8 дней", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Iran halts gas flow to Turkiye
Версия на азербайджанском языке İran Türkiyəyə təbii qaz nəqlini dayandırır

Самое читаемое

Лига наций: Нидерланды примут Бельгию, а Дания - Францию
Лига наций: Нидерланды примут Бельгию, а Дания - Францию
25 сентября 2022 г. 08:11
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
ФотоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
26 сентября 2022 г. 21:10
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
27 сентября 2022 г. 09:58
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
27 сентября 2022 г. 16:17
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
27 сентября 2022 г. 23:01
Число жертв тайфуна Нору на Филиппинах возросло до 10
Число жертв тайфуна "Нору" на Филиппинах возросло до 10
28 сентября 2022 г. 10:24
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
28 сентября 2022 г. 13:11
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
29 сентября 2022 г. 12:23
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
30 сентября 2022 г. 14:55
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
30 сентября 2022 г. 23:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi