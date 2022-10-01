Газопровод Турция-Иран остановят на профилактические работы

Прокачка газа по трубопроводу Иран-Турция будет приостановлена со 2 по 9 октября в связи с проведением плановых работ по техническому обслуживанию и ремонту.

Прокачка газа по трубопроводу Иран-Турция будет приостановлена со 2 по 9 октября в связи с проведением плановых работ по техническому обслуживанию и ремонту.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает турецкая госкомпании Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ).

В компании отметили, что возникшая ситуация не повлияет на баланс спроса и предложений.

"В связи с проведением плановых работ на газопроводе газ не будет поставляться в транспортную сеть Турции из точки входа в Гюрбулак в течение 8 дней", - говорится в сообщении.