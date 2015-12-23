Газификация двух городов в Армении на грант Ирана завершится в 2016 году

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Газификация двух городов в Армении - Мегри и Агарак по гранту Ирана завершится в первом полугодии 2016 года.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам министр энергетики Армении Ерванд Захарян на брифинге в рамках заседания армяно-иранской межправительственной комиссии в Ереване.

"По работам, которые проводятся по гранту от Ирана, осталась небольшая часть, которую мы и хотим довести до завершения", - заявил министр.

Напомним, указанные города находятся по соседству с магистральным газопроводом Иран - Армения.