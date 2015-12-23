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    Газификация двух городов в Армении на грант Ирана завершится в 2016 году

    По работам, которые проводятся по гранту от Ирана, осталась небольшая часть, которую мы и хотим довести до завершения

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Газификация двух городов в Армении - Мегри и Агарак по гранту Ирана завершится в первом  полугодии 2016 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об  этом заявил журналистам министр энергетики Армении Ерванд Захарян на брифинге в рамках заседания армяно-иранской межправительственной комиссии в Ереване.

    "По работам, которые проводятся по гранту от Ирана, осталась небольшая часть, которую мы и хотим довести до завершения", - заявил министр.

    Напомним, указанные города находятся по соседству с магистральным газопроводом Иран - Армения.

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