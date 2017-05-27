Гасым Керимов: По вопросу проведения армянами празднования "25-летия освобождения Шуши" в Курске было созвано особое совещание

Москва. 27 мая. REPORT.AZ/ Так называемая "Армянская молодёжная организация Курска" нигде официально не зарегистрирована.

Об этом российскому бюро Report заявил лидер азербайджанской диаспоры Курска Гасым Керимов.

Напомним, что "Армянской молодежной организацией Курска" было анонсировано празднование "25-летия освобождения Шуши" в ресторане "Беладжио".

По словам лидера азербайджанской диаспоры Курска, вмешательство властей позволило предотвратить армянскую провокацию.

"По этому вопросу мы связались со всеми правоохранительными структурами Курска, и заявили им, что проведение подобных мероприятий противоречит законодательству России. До сведения властей была доведена также морально-этическая сторона вопроса: захват Шуши сопровождался массовой гибелью мирных жителей, большое количество людей потеряло свои дома. Правоохранительные органы письменно обратились в администрацию Курской области, где было проведено совещание по этому вопросу. На совещание приняли участие представители силовых структур, а также члены азербайджанской и армянской диаспоры города. Ввиду приведенных нами аргументов, власти запретили проведение запланированного мероприятия и заявили армянской стороне, что попытка проведения подобных акций будет расцениваться как "разжигание межнациональной розни", - отметил Г.Керимов.

Отметим, что Г.Керимов является сотрудником администрации города Курска, где отвечает за жилищно-коммунальное хозяйство.

На вчерашнем праздновании национального праздника Азербайджана – Дня Республики – ему указом президента Азербайджана была вручена государственная награда – медаль "Терегги".

После награждения Гасым Керимов отметил, что его работа направлена на дружбу народов России и Азербайджана.

"Здесь растут наши дети, и я прививаю им любовь, как к России, так и к Азербайджану", - отметил глава курской диаспоры.