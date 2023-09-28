О нас

Гарибашвили: Власти Грузии не позволят устроить в стране беспорядки

Гарибашвили: Власти Грузии не позволят устроить в стране беспорядки Власти Грузии не позволят врагам страны устроить беспорядки, все они будут наказаны.
В регионе
28 сентября 2023 г. 16:10
Гарибашвили: Власти Грузии не позволят устроить в стране беспорядки
Ираклий Гарибашвили

Власти Грузии не позволят врагам страны устроить беспорядки, все они будут наказаны.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Служба госбезопасности Грузии (СГБ) 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решение о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.

"Я хочу сказать однозначно, что мы не позволим каким-то ничтожествам и врагам, действующим внутри или за пределами страны, внести в страну какие-либо беспорядки. Каждый будет показательно наказан. Пусть это все хорошо запомнят", - заявил Гарибашвили.

По словам премьера, у СГБ больше информации, чем они посчитали уместным сообщить обществу в данный момент.

"То, что определенные радикальные группы пытались и пытаются внести дестабилизацию, беспорядок и хаос, не новость. Конечно, у этих людей – я имею в виду Михаила Саакашвили и радикальные анархистские группы – у них это никогда не выходило и не выйдет", – заявил премьер.

По словам главы правительства, спецслужбы Грузии следят за ситуацией.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Песков: Решение Армении ратифицировать Римский статут являетcя враждебным по отношению к РФ
Песков: Решение Армении ратифицировать Римский статут являетcя враждебным по отношению к РФ
28 сентября 2023 г. 14:50
ВВС Турции с начала года нейтрализовали 1 351 террориста
ВВС Турции с начала года нейтрализовали 1 351 террориста
28 сентября 2023 г. 14:07
Ереван предложил Москве соглашение для юридического решения по Римскому статуту
Ереван предложил Москве соглашение для юридического решения по Римскому статуту
28 сентября 2023 г. 13:31
Глава МИД РФ напомнил руководству Армении о незавидной участи полагавшихся на США
Глава МИД РФ напомнил руководству Армении о незавидной участи полагавшихся на США
28 сентября 2023 г. 12:42
Лавров заявил о расширении Россией и Грузией географии рейсов
Лавров заявил о расширении Россией и Грузией географии рейсов
28 сентября 2023 г. 12:30
Комиссия парламента Армении дала положительное заключение по Римскому статуту МУС
Комиссия парламента Армении дала положительное заключение по Римскому статуту МУС
28 сентября 2023 г. 12:10
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение
28 сентября 2023 г. 11:34
В Армении освободили экс-главу охраны третьего президента
В Армении освободили экс-главу охраны третьего президента
28 сентября 2023 г. 11:11
Посольство РФ направило ноту в МИД Швеции в связи с осквернением памятного камня
Посольство РФ направило ноту в МИД Швеции в связи с осквернением памятного камня
28 сентября 2023 г. 10:59
Один из лидеров сепаратистского режима в Карабахе решил сдаться азербайджанским властям
Один из лидеров сепаратистского режима в Карабахе решил сдаться азербайджанским властям
28 сентября 2023 г. 10:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi