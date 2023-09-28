Гарибашвили: Власти Грузии не позволят устроить в стране беспорядки

Власти Грузии не позволят врагам страны устроить беспорядки, все они будут наказаны.

Власти Грузии не позволят врагам страны устроить беспорядки, все они будут наказаны.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Служба госбезопасности Грузии (СГБ) 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решение о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.

"Я хочу сказать однозначно, что мы не позволим каким-то ничтожествам и врагам, действующим внутри или за пределами страны, внести в страну какие-либо беспорядки. Каждый будет показательно наказан. Пусть это все хорошо запомнят", - заявил Гарибашвили.

По словам премьера, у СГБ больше информации, чем они посчитали уместным сообщить обществу в данный момент.

"То, что определенные радикальные группы пытались и пытаются внести дестабилизацию, беспорядок и хаос, не новость. Конечно, у этих людей – я имею в виду Михаила Саакашвили и радикальные анархистские группы – у них это никогда не выходило и не выйдет", – заявил премьер.

По словам главы правительства, спецслужбы Грузии следят за ситуацией.