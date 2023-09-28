Гарибашвили: Власти Грузии не позволят устроить в стране беспорядки

Власти Грузии не позволят врагам страны устроить беспорядки, все они будут наказаны.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Служба госбезопасности Грузии (СГБ) 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решение о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.
"Я хочу сказать однозначно, что мы не позволим каким-то ничтожествам и врагам, действующим внутри или за пределами страны, внести в страну какие-либо беспорядки. Каждый будет показательно наказан. Пусть это все хорошо запомнят", - заявил Гарибашвили.
По словам премьера, у СГБ больше информации, чем они посчитали уместным сообщить обществу в данный момент.
"То, что определенные радикальные группы пытались и пытаются внести дестабилизацию, беспорядок и хаос, не новость. Конечно, у этих людей – я имею в виду Михаила Саакашвили и радикальные анархистские группы – у них это никогда не выходило и не выйдет", – заявил премьер.
По словам главы правительства, спецслужбы Грузии следят за ситуацией.