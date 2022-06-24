Гарибашвили: Украина и Молдова получили статус кандидатов, как поощрительный подарок

"Украина и Молдова получили статус кандидатов в члены Европейского Союза как поощрительный подарок".

"Украина и Молдова получили статус кандидатов в члены Европейского Союза, как поощрительный подарок".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Еще раз хочу поздравить Украину и Молдову. Они также получили европейскую перспективу и статус кандидатов, как поощрительный подарок. Поздравляю их с этим признанием, хочу пожелать успехов Украине и Молдове, желаю их народам процветания, мира", - заявил Ираклий Гарибашвили.

Премьер-министр также отметил, что Грузия получит статус кандидата: "Это дает нам мотивацию выполнить все условия, определенные ЕС, в кратчайшие сроки. Мы готовы к этому. Хочу заявить, что наше правительство мобилизовано, чтобы своевременно выполнить все условия, определенные Евросоюзом, для своевременного получения статуса кандидата".