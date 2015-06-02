​Гарибашвили призывает ОБСЕ повлиять на урегулирование конфликта в Грузии

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна выполнить позитивную функцию в урегулировании конфликта в Грузии. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер -министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с председателем организации Ивицей Дачичем в Тбилиси во вторник, 2 июня.

Стороны обсудили сотрудничество Грузии и ОБСЕ, а также ситуацию на оккупированных территориях Грузии — Абхазии и Цхинвальском регионе (Южная Осетия).



"Премьер-министр Грузии вновь высказал возмущение в связи с т.н. соглашениями, которые Москва оформила с Сухуми и Цхинвали. По словам главы правительства, ОБСЕ должен выполнить активную и позитивную функцию в вопросе урегулирования конфликта", — говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии.

В свою очередь, глава ОБСЕ подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Дачич находится в Грузии с официальным визитом в рамках турне по Южному Кавказу.