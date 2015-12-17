Гарибашвили позитивно оценил готовность России отменить визовый режим с Грузией

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили позитивно оценил готовность России отменить визовый режим с его страной, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

"Мы ознакомились с заявлением президента Российской Федерации, сделанном на сегодняшней пресс-конференции, и считаем, что это шаг в правильном направлении", - заявил Гарибашвили.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что в отношениях между Москвой и Тбилиси наметились позитивные тенденции. При этом он отметил, что Россия готова отменить визовый режим с Грузией.