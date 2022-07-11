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Гарибашвили посетил Джума-мечеть в Тбилиси

Гарибашвили посетил Джума-мечеть в Тбилиси Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил Джума-мечеть в Тбилиси.
В регионе
11 июля 2022 г. 18:48
Гарибашвили посетил Джума-мечеть в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил Джума-мечеть в Тбилиси.

Как передает грузинское бюро Report, он поздравил мусульман с праздником Гурбан байрамы.

Глава правительства отметил, что в Грузии исторически проживали вместе в мирных условиях люди разной этнической и религиозной принадлежности. По его словам, мусульманская община Грузии вносит важный вклад в становление и развитие страны.

В церемонии приняли участие председатель Государственного агентства по делам религий Заза Вашакмадзе, председатель Управления мусульман Грузии шейх Гаджи Рамин Игидов, муфтий Западной Грузии Адам Шантадзе, муфтий Восточной Грузии Этибар Эминов, дипломаты Азербайджана, Турции и других мусульманских странах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanın Baş naziri Tbilisi Cümə məscidinə baş çəkib

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