Гарибашвили обсудил посредничество между Арменией и Азербайджаном с представителем США

На встрече премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили со старшим советником Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Филипом Рикером обсуждалась посредническая роль официального Тбилиси в армяно-азербайджанском диалоге.

На встрече премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили со старшим советником Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Филипом Рикером обсуждалась посредническая роль официального Тбилиси в армяно-азербайджанском диалоге.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Грузии.

На встрече были затронуты вопросы безопасности в регионе, на Южном Кавказе, в том числе посредническая роль Грузии в армяно-азербайджанских переговорах. Ираклий Гарибашвили отметил, что переговоры являются единственным, важным способом урегулирования любого конфликта и обеспечения продвижения.

Ираклий Гарибашвили и Филип Рикер обсудили важность стратегического партнерства Грузии с США. Была подчеркнута положительная динамика стратегического партнерства, достигнутого благодаря шагам, предпринятым в сфере сотрудничества между двумя странами. На встрече была выражена полная приверженность дальнейшему углублению и укреплению существующего сотрудничества.

На встрече также присутствовали посол США в Грузии Келли Дегнан и глава администрации правительства Грузии Реваз Джавелидзе.