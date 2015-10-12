​Гарибашвили: Никакие разговоры о замещении азербайджанского газа не ведутся

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ "Никакие разговоры о замещении азербайджанского газа не ведутся".

Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли вопрос покупки природного газа во время его субботнего визита в Азербайджан.

Премьер-министр отметил, что визит в Баку является обычным рабочим визитом и на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсуждались перспективы углубления стратегического сотрудничества.

"Я бы попросил, прекратить спекуляции вокруг этого вопроса, так как это вредит нашим отношениям. Никакого пересмотра относительно Азербайджана не планируется. Стратегические отношения с Азербайджаном были, есть и останутся одним из основных направлений нашего правительства, нашего государства. У нас есть и будут очень тесные дружеские и стратегические отношения с Азербайджаном. Ни о какой диверсификации, замещении азербайджанского газа разговоры не ведутся, это полный абсурд и не соответствует правде", - заявил Ираклий Гарибашвили.

Премьер призвал всех и, в частности, политиков, не вводить население в заблуждение. По его словам, на встрече с президентом Ильхамом Алиевым они говорили о том, как необходимо развивать отношения между двумя странами, а также о предстоящем визите президента Азербайджана в Грузию.