Гарибашвили: Грузия ждет от Евросоюза справедливого решения

Власти Грузии ждут от Европы единственно правильного и справедливого решения по поводу предоставления стране статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Власти Грузии ждут от Европы единственно правильного и справедливого решения по поводу предоставления стране статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, выступая на праздничной церемонии по случаю Дня независимости.

Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.

"В сегодняшней сложнейшей геополитической ситуации мы, власти Грузии и грузинский народ, ожидаем от Европы единственно правильного и справедливого решения – признания многовекового стремления Грузии, единых усилий нашей власти и народа, предоставления статуса кандидата в ЕС", – заявил Гарибашвили.

По его словам, в прошлом году Грузия подала заявку на вступление в ЕС и получила европейскую перспективу, что было поистине историческим решением.

"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов.

Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.