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Гарибашвили: Грузия продолжит работать по установлению мира на Южном Кавказе

Гарибашвили: Грузия продолжит работать по установлению мира на Южном Кавказе Власти Грузии готовы продолжить прилагать усилия по обеспечению мира, стабильности и экономического развития в регионе.
В регионе
28 октября 2023 г. 00:22
Гарибашвили: Грузия продолжит работать по установлению мира на Южном Кавказе

Власти Грузии готовы продолжить прилагать усилия по обеспечению мира, стабильности и экономического развития в регионе.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в соцсетях.

"Я рад, что мне представилась возможность принять премьер-министров Армении и Азербайджана в рамках "Тбилисского форума Шелкового пути", чтобы мы могли вместе поговорить о будущем Южного Кавказа, масштабных региональных проектах, реализация которых отвечает общим интересам всех нас. В рамках мирных инициатив, озвученных мной с трибуны ООН, мы готовы продолжить наши усилия в этом направлении обеспечения мира, стабильности и экономического развития в регионе на благо наших стран", – написал Ираклий Гарибашвили.

Напомним, что в конце 2021 года Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.

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Версия на азербайджанском языке Qaribaşvili: “Cənubi Qafqazda sülh istiqamətində fəaliyyəti davam etdirəcəyik”

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