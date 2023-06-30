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Гарибашвили: Грузия по-прежнему готова быть посредником между Ереваном и Баку

Гарибашвили: Грузия по-прежнему готова быть посредником между Ереваном и Баку Грузия при необходимости готова подключится к процессу медиации между дружественными ей соседними странами - Арменией и Азербайджаном.
В регионе
30 июня 2023 г. 19:25
Гарибашвили: Грузия по-прежнему готова быть посредником между Ереваном и Баку

Грузия при необходимости готова подключится к процессу медиации между дружественными ей соседними странами - Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в парламенте во время годового отчета.

По его словам, Тбилиси наладила "блестящие отношения" со странами региона, которые усиливаются и укрепляются реализацией различных проектов. Гарибашвили отметил, что сотрудничество с Арменией, Азербайджаном и Турцией усиливается ежедневно.

Он также напомнил об идее платформы мирной инициативы соседства.

"Два года назад показали первые конкретные результаты между Азербайджаном и Арменией. Тогда я лично был включен. И эта медиация, фасилитация завершилась конкретным результатом", - сказал Гарибашвили.

Грузинский премьер вновь подтвердил полную готовность Тбилиси содействовать налаживанию взаимодействия между Ереваном и Баку.

Напомним, Тбилиси еще во время 44-дневной войны в Карабахе неоднократно предлагал площадку для урегулирования отношений между Ереваном и Баку. Более того, сам Гарибашвили неоднократно выступал с идеей создания платформы – мирной инициативы соседства, в рамках которой можно было бы решить вопросы культурного, экономического и иного характера между тремя странами. В результате главы МИД Армении и Азербайджана – Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов, в июле 2022 года провели двустороннюю встречу в Тбилиси.

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Версия на азербайджанском языке Qaribaşvili: "Gürcüstan hələ də Azərbaycan və Ermənistan arasında vasitəçi olmağa hazırdır"

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