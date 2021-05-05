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Гарибашвили: Грузия и дальше будет другом Азербайджана

Гарибашвили: Грузия и дальше будет другом Азербайджана "Между двумя странами сложились прекрасные отношения"
В регионе
5 мая 2021 г. 19:20
Гарибашвили: Грузия и дальше будет другом Азербайджана
Сахиба Гафарова и Ираклий Гарибашвили

"Грузия является другом Азербайджана и останется им и впредь".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время встречи со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Он отметил, что между двумя странами сложились прекрасные отношения: "У нас с президентом Азербайджана состоялись плодотворные обсуждения стратегического партнерства и важных региональных проектов".

По словам премьер-министра, Грузия и Азербайджан должны реализовать больше совместных проектов, и это зависит от возможностей обеих стран.

Гарибашвили также отметил, что Грузия поддерживает мир и урегулирование конфликтов в регионе путем переговоров.

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Версия на английском языке Garibashvili: Georgia will continue to be Azerbaijan’s friend
Версия на азербайджанском языке İrakli Qaribaşvili: “Gürcüstan Azərbaycanın dostu olmaqda davam edəcək”

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