О нас

Гарибашвили: Грузия готова взять на себя роль посредника для содействия миру в регионе

Гарибашвили: Грузия готова взять на себя роль посредника для содействия миру в регионе Грузия готова выступить в качестве посредника между Азербайджаном и Арменией для содействия долгосрочному миру в регионе.
В регионе
27 октября 2023 г. 12:14
Гарибашвили: Грузия готова взять на себя роль посредника для содействия миру в регионе

Грузия готова выступить в качестве посредника между Азербайджаном и Арменией для содействия долгосрочному миру в регионе.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на церемонии закладки фундамента Тбилисского государственного азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева.

Гарибашвили сообщил, что здание театра строится в рамках 100-летия общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, что свидетельствует о плодотворном сотрудничестве между Азербайджаном и Грузией.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев некоторое время назад посетил Грузию, проведенная здесь встреча была очень продуктивной",- сказал он.

Грузинский премьер также подчеркнул, что Тбилиси готов сыграть роль посредника между Баку и Ереваном. "Правительство готово содействовать установлению долгосрочного мира в регионе", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Georgia ready to be mediator for lasting peace in region – PM 
Версия на азербайджанском языке İrakli Qaribaşvili: "Gürcüstan regionda uzunmüddətli sülhə vasitəçilik etməyə hazırdır"

Экслюзивные новости

Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
27 октября 2023 г. 13:55
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
25 октября 2023 г. 14:44
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
25 октября 2023 г. 13:35
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
25 октября 2023 г. 11:07
Политолог: Антиазербайджанские заявления ЕС - результат усилий армянской диаспоры
Политолог: Антиазербайджанские заявления ЕС - результат усилий армянской диаспоры
24 октября 2023 г. 11:35
Казахский политолог: Cредний коридор придал новый импульс отношениям Азербайджана и Казахстана
Казахский политолог: Cредний коридор придал новый импульс отношениям Азербайджана и Казахстана
24 октября 2023 г. 11:25
Генпрокурор: Изучаются пути совместной борьбы с преступностью в регионе
Генпрокурор: Изучаются пути совместной борьбы с преступностью в регионе
23 октября 2023 г. 20:47
Кямран Алиев: Поиски пропавших без вести расширены после антитеррористических мероприятий
Кямран Алиев: Поиски пропавших без вести расширены после антитеррористических мероприятий
23 октября 2023 г. 20:25
Генпрокурор: Ни одно преступление карабахских сепаратистов не останется безнаказанным
Генпрокурор: Ни одно преступление карабахских сепаратистов не останется безнаказанным
23 октября 2023 г. 19:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi