Гарибашвили: Грузия готова взять на себя роль посредника для содействия миру в регионе

Грузия готова выступить в качестве посредника между Азербайджаном и Арменией для содействия долгосрочному миру в регионе.

Грузия готова выступить в качестве посредника между Азербайджаном и Арменией для содействия долгосрочному миру в регионе.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на церемонии закладки фундамента Тбилисского государственного азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева.

Гарибашвили сообщил, что здание театра строится в рамках 100-летия общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, что свидетельствует о плодотворном сотрудничестве между Азербайджаном и Грузией.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев некоторое время назад посетил Грузию, проведенная здесь встреча была очень продуктивной",- сказал он.

Грузинский премьер также подчеркнул, что Тбилиси готов сыграть роль посредника между Баку и Ереваном. "Правительство готово содействовать установлению долгосрочного мира в регионе", - сказал он.