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Гарибашвили: Грузия готова к дальнейшему углублению сотрудничества с НАТО

Гарибашвили: Грузия готова к дальнейшему углублению сотрудничества с НАТО "На протяжении многих лет Североатлантический альянс активно инвестировал и участвовал в усилиях по устойчивому развитию Грузии".
В регионе
14 июня 2021 г. 18:43
Гарибашвили: Грузия готова к дальнейшему углублению сотрудничества с НАТО
Ираклий Гарибашвили

"На протяжении многих лет Североатлантический альянс активно инвестировал и участвовал в усилиях по устойчивому развитию Грузии".

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на форуме в Брюсселе.

"Мы готовы к дальнейшему углублению сотрудничества с НАТО в этом направлении. Эта повестка дня еще более актуальна для Грузии-аспиранта, поскольку мы готовимся к членству в НАТО", - сказал он.

Глава правительства отметил, что не только Грузия, но и регион, Европа и другие страны сталкиваются с новыми угрозами безопасности и ищут средства для самообороны.

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Версия на английском языке PM: Georgia preparing for NATO membership 
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın baş naziri: “NATO-ya üzvlüyə hazırlaşırıq”

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