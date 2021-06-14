Гарибашвили: Грузия готова к дальнейшему углублению сотрудничества с НАТО

"На протяжении многих лет Североатлантический альянс активно инвестировал и участвовал в усилиях по устойчивому развитию Грузии".

"На протяжении многих лет Североатлантический альянс активно инвестировал и участвовал в усилиях по устойчивому развитию Грузии".

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на форуме в Брюсселе.

"Мы готовы к дальнейшему углублению сотрудничества с НАТО в этом направлении. Эта повестка дня еще более актуальна для Грузии-аспиранта, поскольку мы готовимся к членству в НАТО", - сказал он.

Глава правительства отметил, что не только Грузия, но и регион, Европа и другие страны сталкиваются с новыми угрозами безопасности и ищут средства для самообороны.