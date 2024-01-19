О нас

Гарибашвили: "Грузинская мечта" может набрать 60% голосов на парламентских выборах

Гарибашвили: "Грузинская мечта" может набрать 60% голосов на парламентских выборах Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" может набрать 60% голосов, а у оппозиции нет шансов.
В регионе
19 января 2024 г. 11:42
Гарибашвили: Грузинская мечта может набрать 60% голосов на парламентских выборах

Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" может набрать 60% голосов, а у оппозиции нет шансов.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Если бы выборы были сегодня, "Грузинская мечта" набрала бы как минимум 60%. Нас не волнуют выборы, но мы готовимся получить максимальный результат, который нужен нашей стране, нашему народу для продолжения мира, стабильности и быстрого экономического развития", – сказал он.

По его словам, на сегодняшний день у оппозиции нет никаких шансов на победу.

"Грузинский народ очень хорошо видит, люди знают у кого какое прошлое. Они прекрасно знают, что третьей силы в стране сегодня нет. Есть сила, противостоящая нашей политической власти, а в конечном итоге и нашей стране, и народу – "Единое национальное движение" или новое "Национальное движение", как, например, объединение Хазарадзе или другие мелкие неудачники. Они пытаются объединиться и таким образом преодолеть 5-процентный барьер", – заявил Гарибашвили.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Регистрация партий уже стартовала и завершится в начале сентября.

Парламентские выборы в 2024 году станут первыми выборами, которые пройдут полностью по пропорциональной системе, и в парламент попадут партии, набравшие не менее 5% голосов проголосовавших избирателей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qaribaşvili: “Gürcü arzusu” parlament seçkilərində 60 faiz səs toplaya bilər”
Версия на английском языке Garibashvili: Georgian Dream can get 60% of votes in parliamentary elections

Другие новости из категории

В Турции задержаны 42 человека, разыскиваемые по линии Интерпола
В Турции задержаны 42 человека, разыскиваемые по линии Интерпола
19 января 2024 г. 12:04
Спикер парламента Грузии потребовал извинений от Зеленского и Санду
Спикер парламента Грузии потребовал извинений от Зеленского и Санду
19 января 2024 г. 11:55
Посол РФ: Вопрос о выводе российской базы из Армении не стоит
Посол РФ: Вопрос о выводе российской базы из Армении не стоит
19 января 2024 г. 09:37
Президент Узбекистана посетит Китай 23-25 января
Президент Узбекистана посетит Китай 23-25 января
19 января 2024 г. 09:06
Тойво Клаар обсудил с вице-премьером Армении мирный процесс с Азербайджаном
Тойво Клаар обсудил с вице-премьером Армении мирный процесс с Азербайджаном
18 января 2024 г. 22:51
Аппарат омбудсмена Армении: В армянской армии растет число небоевых потерь
Аппарат омбудсмена Армении: В армянской армии растет число небоевых потерь
18 января 2024 г. 18:17
Зеленский и Макрон обсудили подготовку будущего визита президента Франции в Киев
Зеленский и Макрон обсудили подготовку будущего визита президента Франции в Киев
18 января 2024 г. 17:33
Токаев прибыл в Квиринальский дворец в Риме для переговоров с президентом Италии
Токаев прибыл в Квиринальский дворец в Риме для переговоров с президентом Италии
18 января 2024 г. 17:06
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
18 января 2024 г. 16:19
Секретарь Совбеза и обороны Украины: Военные объекты в России являются для нас легитимными целями
Секретарь Совбеза и обороны Украины: Военные объекты в России являются для нас легитимными целями
18 января 2024 г. 16:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi