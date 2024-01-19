Гарибашвили: "Грузинская мечта" может набрать 60% голосов на парламентских выборах

Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" может набрать 60% голосов, а у оппозиции нет шансов.

Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" может набрать 60% голосов, а у оппозиции нет шансов.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Если бы выборы были сегодня, "Грузинская мечта" набрала бы как минимум 60%. Нас не волнуют выборы, но мы готовимся получить максимальный результат, который нужен нашей стране, нашему народу для продолжения мира, стабильности и быстрого экономического развития", – сказал он.

По его словам, на сегодняшний день у оппозиции нет никаких шансов на победу.

"Грузинский народ очень хорошо видит, люди знают у кого какое прошлое. Они прекрасно знают, что третьей силы в стране сегодня нет. Есть сила, противостоящая нашей политической власти, а в конечном итоге и нашей стране, и народу – "Единое национальное движение" или новое "Национальное движение", как, например, объединение Хазарадзе или другие мелкие неудачники. Они пытаются объединиться и таким образом преодолеть 5-процентный барьер", – заявил Гарибашвили.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Регистрация партий уже стартовала и завершится в начале сентября.

Парламентские выборы в 2024 году станут первыми выборами, которые пройдут полностью по пропорциональной системе, и в парламент попадут партии, набравшие не менее 5% голосов проголосовавших избирателей.