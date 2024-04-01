Гарибашвили: "Грузинская мечта" максимально мобилизуется к выборам

Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" максимально мобилизует силы для уверенной победы на предстоящих парламентских выборах.

Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" максимально мобилизует силы для уверенной победы на предстоящих парламентских выборах.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил председатель партии Ираклий Гарибашвили журналистам.

"Нашей главной задачей будет мобилизация наших сил, и 26 октября страна должна победить, должна отпраздновать историческую победу... Мы должны получить конституционное большинство", – заявил он.

По его словам, избирателям предстоит сделать очевидный выбор: поддержать "Грузинскую мечту" и ее основателя Бидзину Иванишвили или "антинациональные вражеские силы".

Парламентские выборы назначены на 26 октября. Они пройдут по пропорциональной системе с проходным барьером в 5%. Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у двух-пяти партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на втором месте.